Российские прыгуны в воду начали предолимпийский сбор в Японии

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по прыжкам в воду начала заключительный предолимпийский тренировочный сбор, который пройдет в японском городе Канадзава. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

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Соревнования по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 7 августа.

"Мы уже в Японии, в Канадзаве, - сообщила Моисеева. - Японцы очень гостеприимны. Все делают для нас, чтобы мы хорошо провели наш сбор".

Тренер отметила, что 19 июля команда переезжает в Олимпийскую деревню в Токио. На сборе в Канадзаве сборная находится в "пузыре". "Никуда не выпускают, тренируемся одни. Времени достаточно", - отметила она.

В состав олимпийской команды на Игры в Токио вошли Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Мария Полякова, Никита Шлейхер, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев и Александр Бондарь.

В прыжках в воду на Олимпиаде в Токио будут разыграны восемь комплектов наград.