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КХЛ

Хоккейный клуб "Адмирал" представил новый логотип

Вместо корабельного штурвала центром композиции эмблемы дальневосточного клуба стал якорь

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" представил новый логотип. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На новой эмблеме "Адмирала" вместо синего штурвала появился якорь, помещенный в центр золотой звезды.

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на содержание клуба, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. 19 июня клуб начал выплаты по долгам перед игроками за сезон-2017/18 и руководство КХЛ допустило команду к участию в предстоящем сезоне.

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