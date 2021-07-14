Хоккейный клуб "Адмирал" представил новый логотип

На новой эмблеме "Адмирала" вместо синего штурвала появился якорь, помещенный в центр золотой звезды.

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на содержание клуба, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. 19 июня клуб начал выплаты по долгам перед игроками за сезон-2017/18 и руководство КХЛ допустило команду к участию в предстоящем сезоне.