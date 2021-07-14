Футбольный арбитр Карасев заявил, что хочет судить значимые матчи

ТАСС, 14 июля. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев, работавший на матчах прошедшего чемпионата Европы, хочет судить значимые матчи. Комментарий арбитра приводит телеканал "Матч ТВ".

Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного. В качестве главного он отсудил две игры группового этапа и один матч 1/8 финала.

"Я не судил еще четвертьфинал или полуфинал Евро, есть, к чему стремиться, - сказал Карасев. - Я звезда? Нет. Хочется судить значимые матчи".

Карасеву 42 года, с 2010 года является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи чемпионата России Карасев обслуживает с 2008 года.