Семак назвал "Локомотив" принципиальным соперником для "Зенита"

ТАСС, 14 июля. Московский "Локомотив" является принципиальным соперником для петербургского футбольного клуба "Зенит". Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" и "Локомотив" 17 июля в Калининграде разыграют Суперкубок России.

"Локомотив" - наш принципиальный соперник последних лет и в чемпионате, и в Суперкубке, - сказал Семак. - На протяжении трех лет постоянно играем с ним за Суперкубок. Ничего в этом смысле не меняется - это наш основной соперник последних лет. И нас ждет очень тяжелый, сложный матч".

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз.