Футболист "Вайле" Онугха перешел в "Крылья Советов" на правах аренды

ТАСС, 14 июля. Нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха перешел в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Срок аренды 25-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию, - сказал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. - Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий свое дело, надеемся, что он поможет "Крыльям" в новом сезоне".

4 июля Онугха перешел из "Краснодара" в "Вайле", за который выступал с февраля на правах аренды. В составе датского клуба российский нападающий провел 19 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. Сезон-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги начнется 23 июля, самарцы в первом туре 25 июля на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом".