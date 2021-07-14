ЦСКА сыграет с "Миланом" в первом туре баскетбольной Евролиги

ТАСС, 14 июля. Московский ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" в матчах регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги сезона-2021/22 12 октября и 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Первый матч российских команд пройдет в Москве, второй - в Санкт-Петербурге. Также участие в Евролиге примет казанский УНИКС. 1 октября клуб дома сыграет с "Зенитом" в рамках первого тура, ответный матч состоится 22 марта в Санкт-Петербурге. ЦСКА встретится с УНИКСом 15 декабря в Москве и 28 января в Казани.

В первом туре Евролиги ЦСКА 30 сентября сыграет с "Миланом" в Италии. В последнем туре армейцы встретятся с испанской "Басконией" 7 апреля в Москве, УНИКС в этот же день в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом", а "Зенит" 8 апреля дома проведет матч против литовского "Жальгириса".

В прошлом сезоне "Зенит" дошел до четвертьфинала Евролиги, в котором уступил "Барселоне" со счетом 2-3 в серии, а ЦСКА в полуфинале проиграл турецкому клубу "Анадолу Эфес" (86:89) и уступил "Милану" (73:83) в матче за третье место. Также в Евролиге в сезоне-2020/21 выступали подмосковные "Химки", которые заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Из-за отсутствия финансирования клуб не примет участия в новом сезоне Единой лиги ВТБ.