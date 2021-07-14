Состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачева и Сорина

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Состоялось вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые подозреваются в употреблении мельдония. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Информация о положительных допинг-пробах Моргачева и Сорина стала известна на прошлой неделе. Оба спортсмена отобрались на стартующие 23 июля Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга.

"Сегодня прошло вскрытие проб Б Моргачева и Сорина, - сказал Свирин. - Результаты вскрытия станут известны завтра".

По информации ТАСС, вскрытие проб Б состоялось в одной из австрийских лабораторий.

Спортсмены, подозреваемые в нарушении антидопинговых правил, имеют право требовать вскрытия пробы Б после того, как в пробе А было обнаружено запрещенное вещество. Биоматериал спортсмена в пробы А и Б отправляется одновременно, поэтому результаты проверки содержимого проб могут не совпасть только в том случае, если в процессе взятия биоматериала были допущены ошибки. Если результаты проверки пробы Б совпадут с результатами пробы А, то спортсмены, как правило, не имеют права рассчитывать на снижение стандартного четырехлетнего срока своей последующей дисквалификации.