СМИ: "Ювентус" отказал "Челcи" в трансфере футболиста Кьезы за €100 млн

ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Челси" получил отказ от итальянского "Ювентуса" в продаже нападающего Федерико Кьезы за €100 млн. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк.

Отмечается, что данная сумма, предложенная английским клубом, была стартовой, но "Ювентус" отказался даже обсуждать потенциальную сделку.

На прошедшем чемпионате Европы Кьеза в составе сборной Италии стал победителем турнира и вошел в символическую сборную по итогам первенства. Форвард провел семь матчей и забил два гола.

Кьезе 23 года, он выступает за туринский "Ювентус" с 2020 года, перейдя из "Фиорентины". В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах за "Ювентус" в разных турнирах, забив 14 голов.