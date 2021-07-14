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КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Нестеров заключил контракт с ЦСКА

Минувший сезон защитник провел в клубе НХЛ "Калгари"
Никита Нестеров AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Никита Нестеров
© AP Photo/Larry MacDougal

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров стал игроком московского хоккейного клуба ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

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"Клуб регистрирует контракт с Никитой Нестеровым. Официально об этом будет объявлено, когда североамериканская лига подтвердит нам разрешение опубликовать. Есть определенные юридические вещи, которые мы должны проработать в рамках регламента, это просто техническая доработка. Никита Нестеров официально в ЦСКА", - сказал Есмантович.

Нестерову 28 лет, сезон-2020/21 он провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", в составе которого провел 38 матчей и отметился 4 результативными передачами. Ранее он уже выступал за ЦСКА на протяжении трех сезонов - с 2017 по 2020 год.

В составе сборной России Нестеров становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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