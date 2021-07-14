Проект детской инженерной школы гонщика Сергея Карякина будет разработан до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин планирует создать детскую инженерную школу в Свердловской области. Проект технического центра будет представлен уже в этом году, сообщил ТАСС Карякин.

"Сейчас мы полностью верстаем концепцию, решаем, как это будет выглядеть окончательно. Пишем всю документацию, работа ведется, работы очень много, но в целом мы хотим до конца года представить проект детской инженерной школы, которая позволит детям более глубоко внедрять инженерные знания и опыт в работе", - сказал он.

В июне Карякин уже поделился идеей создания инженерной школы с губернатором региона Евгением Куйвашевым, который одобрил задумку и обещал поддержать проект.

В техническом центре дети и подростки смогут обучаться профессиям механика, инженера, конструктора и другим.

Карякин - победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов.