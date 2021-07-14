{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Проект детской инженерной школы гонщика Сергея Карякина будет разработан до конца года

Ранее задумку создания школы одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин планирует создать детскую инженерную школу в Свердловской области. Проект технического центра будет представлен уже в этом году, сообщил ТАСС Карякин.

"Сейчас мы полностью верстаем концепцию, решаем, как это будет выглядеть окончательно. Пишем всю документацию, работа ведется, работы очень много, но в целом мы хотим до конца года представить проект детской инженерной школы, которая позволит детям более глубоко внедрять инженерные знания и опыт в работе", - сказал он.

В июне Карякин уже поделился идеей создания инженерной школы с губернатором региона Евгением Куйвашевым, который одобрил задумку и обещал поддержать проект.

В техническом центре дети и подростки смогут обучаться профессиям механика, инженера, конструктора и другим.

Карякин - победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов.

Теги
Автогонки
Летние неолимпийские виды спорта
"Кристалл" вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
Соперник санкт-петербургской команды по 1/16 финала определится позднее
Читать полностью