"Кристалл" вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 14 июля. "Кристалл" из Санкт-Петербурга обыграл "Марсель" в матче третьего тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Турнир проходит в португальском Назаре.

Встреча завершилась со счетом 7:3. В составе российской команды хет-триком отметился Суарес Да Коста Родриго (6, 12, 24-я минуты), также голы забили Датинья (1), Артур Папоротный (5), Кирилл Романов (14) и Маурисиньо (31).

Ранее в среду самарские "Крылья Советов" обыграли испанский "Леванте" (3:1), московский "Локомотив" победил украинскую "Молнию" (4:3), а саратовская "Дельта" оказалась сильнее германского клуба "Реал Мюнстер" (7:3). Все российские клубы вышли в плей-офф, их соперники по стадии 1/16 финала определятся позднее.

Кубок европейских чемпионов проходит с 12 по 18 июля. В турнире принимают участие 50 команд.