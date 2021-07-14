Словенский велогонщик Погачар выиграл 17-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 14 июля. Словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates стал победителем 17-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Погачар преодолел дистанцию 178 км за 5 часов 3 минуты 31 секунду. Второе место занял проигравший словенцу три секунды датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Карапас (+0.04) из команды Ineos Grenadiers.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 18-й этап протяженностью 129,7 км пройдет 15 июля.

В общем зачете после 17 этапов лидирует Погачар, вторым идет Вингегор (+5.39), третье место занимает Карапас (+5.43).

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.