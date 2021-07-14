Футболист Вендел рассказал, что до перехода в "Зенит" им интересовался ЦСКА

ТАСС, 14 июля. Полузащитник "Зенита" Вендел заявил, что до перехода в санкт-петербургский футбольный клуб к нему проявлял интерес московский ЦСКА. Комментарий бразильца приводит телеканал "Матч ТВ".

Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года.

"Представители ЦСКА приезжали в Бразилию, но кто с кем встречался и о чем говорили - не знаю, я продолжал играть, - сказал Вендел. - И лично с представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло".

По итогам прошедшего сезона "Зенит" занял первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и третий раз подряд стал чемпионом страны. 17 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России в Калининграде сыграет с московским "Локомотивом". В первом туре чемпионата России "Зенит" на выезде встретится с подмосковными "Химками", матч пройдет 24 июля.

Венделу 23 года, он перешел в петербургский клуб из португальского "Спортинга". Также игрок выступал за бразильский "Флуминенсе". Вендел является чемпионом Португалии, обладателем Кубка Португалии. Полузащитник получил золотую медаль португальского чемпионата, так как до перехода в "Зенит" успел сыграть в одном матче за "Спортинг" в сезоне-2020/21.