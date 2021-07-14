"Сочи" победил "Химки" в матче предсезонного турнира

ТАСС, 14 июля. Футболисты "Сочи" со счетом 3:2 обыграли подмосковные "Химки" в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на "Арене-Химки" без зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Родригао (13-я минута), Кирилл Заика (69) и Артур Юсупов (81). У "Химок" голы забили Сенин Себаи (61) и Камран Алиев (74).

В турнире также принимают участие московский "Спартак" и казанский "Рубин". В первом туре казанцы обыграли "Химки" (1:0), а москвичи разгромили "Сочи" (4:0).

Согласно регламенту турнира, за победу в основное время команда получает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. После двух туров "Сочи" набрал два очка, "Химки" - ни одного.

По итогам прошедшего сезона сочинский клуб занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций, подмосковная команда стала восьмой.

Чемпионат России по футболу стартует 23 июля. В первом туре "Химки" 24 июля дома сыграют с санкт-петербургским "Зенитом", а "Сочи" 26 июля в гостях встретится с "Нижним Новгородом".