{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

В матче третьего тура группового этапа россиянки победили команду Германии

ТАСС, 14 июля. Женская сборная России по гандболу со счетом 28:25 обыграла команду Германии в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Турнир проходит в Словении.

Соперник россиянок по полуфиналу определится позднее.

Ранее российские спортсменки обыграли датчанок (27:24) и проиграли представительницам Швеции (28:30). На данный момент россиянки идут на второй строчке, набрав 4 очка. Матч сборных Швеции и Дании завершится позднее в среду.

Молодежный чемпионат Европы проходит с 8 по 18 июля. Полуфиналы турнира состоятся 16 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
"Рубин" не имеет единого мнения о возможных реформах в российском футболе
Российский футбольный союз во вторник представил четыре варианта реформирования системы российского футбола
Читать полностью