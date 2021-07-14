Российские гандболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 14 июля. Женская сборная России по гандболу со счетом 28:25 обыграла команду Германии в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Турнир проходит в Словении.

Соперник россиянок по полуфиналу определится позднее.

Ранее российские спортсменки обыграли датчанок (27:24) и проиграли представительницам Швеции (28:30). На данный момент россиянки идут на второй строчке, набрав 4 очка. Матч сборных Швеции и Дании завершится позднее в среду.

Молодежный чемпионат Европы проходит с 8 по 18 июля. Полуфиналы турнира состоятся 16 июля.