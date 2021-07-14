Прыгунья в высоту Ласицкене победила на международном турнире в Финляндии

ТАСС, 14 июля. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на международном турнире в Финляндии.

Для победы Ласицкене оказалось достаточно показать результат 1,91 метра. После этого она с первой попытки преодолела планку на высоте 1,96 и 2,00 метра, три попытки на 2,04 метра оказались неудачными. Второе место заняла представительница Греции Татьяна Гусин (1,88), третье - американка Иника Макферсон (1,85).

Россиянка приняла участие в своем первом международном турнире после травмы. Ранее в июле Ласицкене одержала победу на Кубке Москвы по легкой атлетике (Мемориале Куца) с результатом 1,95 метра. На турнире в Финляндии она впервые в летнем сезоне преодолела рубеж 2,00 метра.

Ранее спортсменка была включена в список из десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионате мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионата Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.