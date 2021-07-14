"Спартак" разгромил "Рубин" в матче предсезонного турнира

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 обыграли казанский "Рубин" в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

Забитыми мячами отметились Виктор Мозес (8-я минута), Александр Соболев (57), Роман Зобнин (59) и Георгий Джикия (63).

В турнире также принимают участие подмосковные "Химки" и "Сочи". Ранее в среду сочинский клуб победил "Химки" со счетом 3:2.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. После второго тура "Спартак" набрал четыре очка, "Рубин" и "Сочи" - по два, "Химки" - ни одного. В первом туре красно-белые обыграли "Сочи" (4:0), а казанский клуб оказался сильнее "Химок" (1:0).

В заключительном туре "Спартак" 18 июля встретится с "Химками", а "Рубин" днем ранее сыграет с "Сочи".

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Рубин" стал четвертым и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команды сыграют в первом туре чемпионата России. Встреча пройдет 24 июля в Казани.