Kyodo: организаторы Олимпиады в Токио допустят менее тысячи гостей на церемонию открытия

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Число высокопоставленных гостей, которые смогу посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, будет резко сокращено из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что организаторы планируют допустить менее тысячи человек, связанных с организацией Олимпиады, в качестве зрителей на церемонию открытия. Ранее местные власти приняли решение, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут без рядовых зрителей из числа местных жителей, на них планируется допустить лишь высокопоставленных гостей из-за рубежа и людей, связанных с организацией спортивного мероприятия. Предполагалось, что таких зрителей будет порядка 10 тыс., но организаторы намереваются резко сократить это число.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.