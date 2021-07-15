Матыцин: Дальний Восток станет стратегическим регионом для подготовки к турнирам в АТР

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Дальний Восток станет стратегическим регионом для подготовки спортсменов к соревнованиям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так как он наиболее подходит для адаптации. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"[Дальний Восток] является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Корее, Китае, Японии, многих других странах и, конечно, необходимость и важность адаптации", - сказал Матыцин.

Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске акклиматизацию и тренировки перед Олимпиады и Паралимпиады в Токио проходят российские спортсмены. Олимпиада в Токио должна состоятся с 23 июля по 8 августа.

"Видим, что благодаря усилиям и поддержке руководителей субъектов [созданы] хорошие условия для заключительного этапа подготовки, для командировочного процесса, а также условия проживания, восстановления, это еще раз вселяет уверенность в том, что в ближайшем будущем планировать усовершенствование спортивной инфраструктуры для сборов", - добавил Матыцин.