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Олимпиада в Токио

Матыцин поблагодарил Дегтярева за создание хороших условий для акклиматизации олимпийцев

Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске акклиматизацию и тренировки перед Олимпиадой и Паралимпиадой проходят российские спортсмены

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева за создание хороших условий в регионе для подготовки российских спортсменов к выступлению на Олимпийских играх в Токио. Об этом он сообщил в четверг на встрече с Дегтяревым.

Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске акклиматизацию и тренировки перед Олимпиадой и Паралимпиадой проходят российские спортсмены. Олимпийские игры в Токио должны состоятся с 23 июля по 8 августа.

"Отдельное человеческое спасибо <...> за условия, которые созданы для заключительного этапа подготовки наших олимпийских команд. Видим, что абсолютно полное чувство глубокого удовлетворения у спортсменов, тренеров. Заключительные дни, адаптация, создание комфортных условий - неотъемлемая часть успешного выступления", - сказал Матыцин.

Дегтярев до назначения на должность врио главы Хабаровского края занимал пост председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Теги
Олимпиада в Токио
Массовый спорт
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