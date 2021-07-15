Матыцин поднимет на ВЭФ вопрос об обустройстве спортивных баз на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, затронет тему обустройства в регионах Дальнего Востока спортивных баз. Об этом он в четверг сообщил на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

"Хотели бы [обсудить] пять вопросов, связанные, скажем так, с картой федеральных спортивных баз. В начале сентября состоится форум во Владивостоке - дальневосточные регионы [находятся] в зоне нашего внимания, а после проведения сборов [развитие спорта] стало еще более актуально. Будем просить поддержки президента в этом вопросе", - сказал Матыцин.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Все мероприятия форума будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

Дальневосточные города Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск стали площадкой для акклиматизации и тренировок российских спортсменов перед Олимпиадой и Паралимпиадой. Олимпийские игры в Токио должны состоятся с 23 июля по 8 августа.