В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов пройти вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА не принимали коллективного решения об отказе пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что футболисты ЦСКА полным составом отказались вакцинироваться перед началом нового сезона чемпионата России.

"Информация об отказе от вакцинации футболистов ЦСКА - полная ерунда, - сказал собеседник агентства. - Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием ситуации".