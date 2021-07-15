Вопрос лимита на легионеров в российском футболе обсуждается с правительством

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вопрос лимита на легионеров в чемпионате России по футболу находится на обсуждении с правительством. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) заявил президент организации Александр Дюков.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

"Я являюсь противником лимита на легионеров, - сказал Дюков. - В прошлом сезоне мы его донастроили, система "8+17" более эффективная, чем "6+5". Клубы стали более избирательны при покупке легионеров, проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых игроков - это является плюсом".

"Оптимальной является система, когда лимита нет, или как в Европе - "17+4+4". Вопрос лимита обсуждается с правительством", - добавил президент РФС.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.