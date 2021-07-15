Футболист Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

ТАСС, 15 июля. Нидерландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своем Instagram.

Ранее игрок объявлял об уходе из спорта в 2019 году, однако в июне 2020 года возобновил карьеру, вернувшись в свой первый профессиональный клуб "Гронинген", выступающий в чемпионате Нидерландов.

"Дорогие друзья! Я принял решение прекратить свою футбольную карьеру. Это был очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за эмоциональную поддержку", - написал Роббен.

Роббену 37 лет, в сезоне-2020/21 он сыграл семь матчей, в которых отдал две голевые передачи. Полузащитник выступал за нидерландские "Гронинген" (2000-2002) и ПСВ (2002-2004), английский "Челси" (2004-2007), испанский "Реал" (2007-2009), германскую "Баварию" (2009-2019). Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании, восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов (2013), обладателем Суперкубка УЕФА (2013), победителем клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004), а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.