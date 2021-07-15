Фигуристка Константинова выбрала "Цыганский танец" из "Дон Кихота" для новой программы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова в предстоящем сезоне будет исполнять короткую программу под "Цыганский танец" из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот", произвольная программа останется прежней. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Виктория Буцаева.

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Константинова начала сотрудничество с Буцаевой зимой прошлого года, до этого фигуристка тренировалась в академии "Ангелы Плющенко". В прошлом сезоне спортсменка катала короткую программу под Seven Nation Army в версии джаз-проекта Postmodern Jukebox, произвольную - под композиции Му Love и The devil you know в исполнении нидерландской певицы Шарон Ковакс.

"Музыку произвольной программы мы оставили. С хореографом Никитой Михайловым кое-что доработали по программе, но изменения незначительны. Короткую программу поменяли - это Цыганский танец из "Дон Кихота", - рассказала Буцаева.

В настоящее время группа Буцаевой, ведущими спортсменами которой являются Константинова, Алексей Ерохов и Илья Яблоков, находится на сборах в Сочи.

"Приехали 4 июля и будем здесь до 24 июля - объем работы большой, втягиваемся, - рассказала Буцаева. - Сезон Станислава начала 20 июня - она восстанавливается, работает, готовится к сезону. Тренируемся в закрытом режиме на территории образовательного центра "Сириус", где работаем уже много лет".

Константинова является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, на последнем чемпионате России, который проходил в Челябинске, она заняла 16-е место.