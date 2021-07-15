Вратарь "Спартака" Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

ТАСС, 15 июля. Вратарю клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" Александру Селихову диагностирован сложный перелом пальца руки после игры Кубка Париматч Премьер против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Александр Селихов получил повреждение в матче против «Рубина» ⚠ У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения ⚪ pic.twitter.com/MkrD1dxOcG

На восстановление от травмы уйдет около трех месяцев.

В среду "Спартак" со счетом 4:0 победил "Рубин" в рамках второго тура предсезонного турнира. Селихов провел на поле все 90 минут.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Спартак" и "Рубин" сыграют в первом туре нового сезона РПЛ. Встреча пройдет 24 июля в Казани.

Селихову 27 лет, он выступает за московский клуб с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. В апреле 2019 года футболист получил травму в матче против ЦСКА (0:2), после чего он не выходил на поле в составе основной команды "Спартака" в официальных матчах более двух лет.