Словенский велогонщик Погачар выиграл 18-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 15 июля. Словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates ("ОАЭ тим Эмирейтс"), стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Погачар преодолел дистанцию 129,7 км за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma ("Джамбо-Висма"), третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс"). Оба спортсмена проиграли победителю 2 секунды.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 19-й этап протяженностью 207 км пройдет 16 июля.

В общем зачете после 18 этапов лидирует Погачар, вторым идет Вингегор (+5.45), третье место занимает Карапас (+5.51).

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.