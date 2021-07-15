МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс - младший стал лицом Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщил президент AIBA Умар Кремлев.

"Рой Джонс стал лицом AIBA. Но мы еще будем заключать контракты, будет не только он. Рой Джонс пострадал от судейства, это нам надо искоренить. Как Рой сказал, нам эти проблемы надо отправить в глубокий нокаут", - рассказал Кремлев.

Джонсу 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.