Глава Международного олимпийского комитета возложил цветы к мемориалу в Хиросиме

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в пятницу посетил Хиросиму, пострадавшую от ядерной бомбардировки 1945 года. Бах возложил цветы к мемориалу в Парке Мира и почтил минутой молчания жертв той трагедии.

Главу МОК сопровождали вице-мэр города Нобуюки Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Изначально планировалось, что Бах в Хиросиме встретится с мэром города Кадзуми Мацуми, однако у того в последний момент изменился график - он отправился в Токио, чтобы просить центральные власти отозвать апелляции на решение окружного суда Хиросимы, постановившего в прошлом году что 84 японца, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются пострадавшими "хибакуся", и им полагается, в частности, получение бесплатной медицинской помощи.

Посещение Томасом Бахом Парка Мира в прямом эфире показывало хиросимское телевидение. В пятницу также состоялся визит вице-президента МОК Джона Коутса в Нагасаки - второй японский город, пострадавший от атомной бомбардировки США. Стоит отметить, что дата поездки представителей МОК в Хиросиму и Нагасаки совпал с началом нынешнего олимпийского перемирия, которое будет действовать с 16 июля по 12 сентября.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены вооруженными силами США в конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".