Карасев рассказал, с какими арбитрами ему было комфортно работать на Евро

Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного. В качестве главного он отсудил две игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Карасев работал с Кёйперсом на четвертьфинальном матче Дания - Чехия (2:1), а с Брыхом - на полуфинальной игре Италия - Испания (1:1, 4:2 по пенальти).

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российскому арбитру Сергею Карасеву на чемпионате Европы по футболу комфортнее всего было работать с нидерландцем Бьорном Кёйперсом и немцем Феликсом Брыхом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Работа с иностранными арбитрами Кёйперсом и Брыхом запомнилась больше всего, с ними было комфортнее всего, потому что это одни из самых опытных арбитров, - сказал Карасев. - Кёйперсу 48 лет, он самый опытный человек и по возрасту, и по количеству регалий, у него очень много финалов. Ему в Нидерландах в центре какого-то города должны поставить большой монумент. Человек представляет страну на высоком уровне на протяжении многих лет".

"Я же могу слышать все и общаться во время игр, хотя я и не понимаю нидерландский, но я понимаю, как они коммуницируют, это на будущее большой опыт. С Брыхом так же было, человек возрастной и очень опытный. Поэтому и в быту, и в игре было интересно посмотреть на них, взять что-то для себя, сравнить их и нас, то, что понравилось, я для себя возьму, поэтому было приятно с ними поработать", - добавил Карасев.

Карасев рассказал, что Кёйперс постоянно проводит анализ игр. "Там профессионализм зашкаливает, мелочей не бывает, люди все прорабатывают и проговаривают, - отметил российский арбитр. - Допустим, Кёйперс накануне, когда мы общались или в процессе дня, помечал что-то в играх, которые мы судили, он настолько анализирует матчи. Когда судьи такого уровня смотрят другие чемпионаты, то так же анализируют, они фанатично и маниакально преданы этому делу, какие-то интересные моменты скачивают на телефон, анализируют между собой, что-то показывают нам, анализ идет постоянно, они вот так работают".

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В финальном матче, который обслуживал Кёйперс, сборная Италии в серии пенальти победила команду Англии.