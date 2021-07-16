Карасев хотел бы, чтобы у болельщиков было больше доверия к футбольным арбитрам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Судейский корпус Российского футбольного союза (РФС) должен больше объяснять те или иные судейские решения, тогда доверие к арбитрам со стороны болельщиков будет больше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский арбитр Сергей Карасев.

"Хотелось бы, чтобы больше доверия было, потому что до сих пор все вокруг думают, что если судья ошибается, а система видеоассистента рефери (VAR) его не поправляет, то это специально, - сказал Карасев. - Сейчас каждый может написать в медиапространстве, а потом делаются выводы, которые, как правило, сложные и неутешительные, из-за чего судьи страдают. Я бы хотел, чтобы клубы успокоились и продолжали заниматься своим делом, продолжая развитие, чтобы немного снизили давление. Конечно, судей можно конструктивно критиковать, но получается много критики огульной, кто-то сказал, другие не видели момент, но все равно распространили не совсем верную информацию. Единственная реформа, хотя так не назовешь, - успокоиться и дать работать".

"Должна быть коммуникация, на вопрос "почему?" со стороны судейского корпуса должен быть ответ: потому что так и так, нужно больше объяснять, чем больше этого будет, тем больше будет доверия. Мы выглядим иногда как закрытый домик, в котором сидят судьи, способные объяснить, но люди все равно не понимают из-за сложных формулировок. Если посчитает нужным, прокомментирует РФС в лице Ашота Хачатурянца (глава судейского корпуса РФС - прим. ТАСС) или Виктора Кашшаи (глава департамента судейства РФС). Получается такой вакуум, всем хочется услышать ответ на вопрос "почему?", вылезают эксперты, которые не имеют отношения к судейству", - добавил Карасев.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи чемпионата России Карасев обслуживает с 2008 года.