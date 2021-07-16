Карасев: зарплаты арбитров на Евро и в Российской премьер-лиге отличаются

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Зарплата судей на чемпионате Европы по футболу отличается от той, что арбитры получают в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал российский арбитр Сергей Карасев.

"Я сейчас не помню, отличаются ли по заработку матчи групповой стадии от 1/8 финала, может быть, полуфинал и финал чуть побольше, - сказал Карасев. - Но я бы не хотел говорить о деньгах, оплата достойная, за каждую игру - сколько судил, столько получил. То есть раньше была практика, когда тебя отобрали на турнир, все получали фиксированные деньги, разницы не было в количестве игр - все получали одинаковые деньги, это было давно".

"Понятно, что [зарплата арбитра на Евро] от зарплаты в России отличается, как вы знаете, в России за одну игру после вычета налогов главный арбитр получает 100 тыс. рублей, ассистент - 50 тыс. рублей. Это даже отличается от Лиги чемпионов. Разница между Лигой чемпионов и Россией огромная, но между Лигой чемпионов и чемпионатом Европы тоже есть разница, она не такая, но тоже существует. Хорошие деньги, но при условии работы, кто-то отсудил одну игру и поехал домой. Получается, за месяц заработок нормальный", - добавил Карасев.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи чемпионата России Карасев обслуживает с 2008 года.