Австралийская баскетболистка Кэмбидж пропустит Олимпиаду из-за психологических проблем

ТАСС, 16 июля. Баскетболистка сборной Австралии Лиз Кэмбидж пропустит Олимпийские игры в Токио из-за психологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Австралии.

"Не секрет, что в прошлом я боролась с психологическими проблемами, - сказала Кэмбидж. - В последнее время я стала беспокоится о том, что попаду на Олимпийских играх в "пузырь", где нет семьи, друзей, болельщиков и какой-либо системы поддержки вне команды. Последний месяц у меня были приступы паники, я не спала и не ела. Мне очень тяжело объявить о том, что я не выступлю на Олимпийских играх, но я думаю, что так будет лучше и для команды, и для меня".

29-летняя Кэмбидж выступает за команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лас-Вегас". Австралийская баскетболистка является рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в одной игре (53).

В составе сборной Австралии Кэмбидж становилась бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В 2018 году австралийка в составе сборной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также золото на Играх Содружества.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.