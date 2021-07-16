"Кристалл" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов

ТАСС, 16 июля. Чемпион России по пляжному футболу петербургский "Кристалл" сыграет с московским "Локомотивом" в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов.

"Кристалл" в матче второго раунда плей-офф обыграл португальскую "Касу Бенфику Лориш" со счетом 1:0. В составе российской команды голом отметился Маурисиньо (11-я минута). "Локомотив" в 1/8 финала победил украинский "Артур Мьюзик" со счетом 6:1. Авторами голов московской команды стали Борис Никоноров (6, 18), Джордан Соареш (6), Перейра (10), Федор Земсков (25) и Танжер до Носименто Алвес (35).

В плей-офф турнира также принимают участие самарские "Крылья Советов" и саратовская "Дельта". "Крылья Советов" в 1/8 финала турнира обыграли израильский "Фалфала" (5:2). "Дельта" позже в пятницу сыграет с германским клубом "Реал Мюнстер".

В 2020 году "Кристалл" в третий раз выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую "Брагу" (3:3, 1:0 по пенальти). Ранее петербургский клуб побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах.