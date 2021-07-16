Игнашевич: иностранцу тяжело тренировать футболистов без помощи российских специалистов

ТАСС, 16 июля. Иностранные тренеры сталкиваются с трудностями при работе со сборной России по футболу, преодолеть которые могут помочь только отечественные специалисты. Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал бывший защитник национальной сборной Сергей Игнашевич.

8 июля Российский футбольный союз сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. В четверг Дюков сообщил, что РФС намерен определиться с новым главным тренером команды до 23 июля.

"Мне не нравится эта идея (о назначении иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России - прим. ТАСС), я много лет был в сборной, знаю, с какими сложностями сталкивается иностранец в нашей стране, - сказал Игнашевич. - Была история с [Фабио] Капелло, когда футболист во время речи тренера стоял и держал ногу на мяче, это не понравилось Капелло, он обиделся, развернулся и ушел. Если доверять сборную иностранцу, то без помощи российских специалистов ему будет сложно. Как это было у [Гуса] Хиддинка: все его ошибки в работе с российскими игроками исправляли [Александр] Бородюк и [Игорь] Корнеев".