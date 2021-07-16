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Футбол в России

Партнер РФС: зарплаты футболистов в России не соответствуют уровню их игры

Ранее РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с компанией Hypercube

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Зарплаты игроков в российском футболе не соответствует уровню их игры. Такое мнение журналистам высказал руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.

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РФС 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Мы сравнили зарплаты игроков, - сказал Ньювенхейс. - Получая такие деньги, статистически результаты должны быть лучше. Мы это проанализировали".

Сезон-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля.

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