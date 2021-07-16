Партнер РФС допустил сокращение количества матчей между "Спартаком" и ЦСКА в случае реформ

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. В сезоне-2020/21 "Спартак" занял второе место, ЦСКА стал шестым; если бы реформа начала действовать с нового сезона, команды оказались бы в разных корзинах и могли сыграть меньше матчей друг с другом, чем при действующей системе.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уменьшение числа матчей между московскими "Спартаком" и ЦСКА в случае принятия изменений в системе российского футбола возможно, но, скорее всего, количество игр между этими командами будет только увеличиваться. Об этом журналистам сообщил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.

"Естественно, когда есть дерби, хотелось бы, что они сохранились, - сказал Ньювенхейс, отвечая на вопрос ТАСС. - Если клубы в одной корзине - все играют со всеми. Если бы ЦСКА оказался в другой корзине, то вероятность того, что клуб сыграет со "Спартаком", составляет 75%, что не сыграет - 25%. Во второй части все будут играть со всеми. С "Юпитером 16" они, скорее всего, будут играть больше, но может такое случиться, что одна команда не сыграет с другой".

"Но в целом количество дерби только увеличится. Можно ли задать условия, чтобы дерби обязательно прописывались алгоритмом как обязательные? Если вы хотите, чтобы все было честно, вмешиваться в работу компьютера нельзя. Убежден, что количество таких матчей только будет больше", - добавил он.

Руководитель компании Hypercube рассказал об условиях, которые можно вносить в алгоритм при определении соперников из разных корзин. "Если команды не сыграли в одном сезоне, можно задать установку в алгоритме, чтобы они обязательно сыграли в следующем", - отметил Ньювенхейс.

Что представляет из себя "Юпитер 16"

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.

Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.

У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.