Бывший баскетболист ЦСКА Хиллиард подписал контракт с "Баварией"

ТАСС, 16 июля. Германский баскетбольный клуб "Бавария" подписал контракт с бывшим защитником московского ЦСКА Дарраном Хиллиардом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год.

Хиллиард выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. В составе армейцев защитник стал победителем Единой лиги ВТБ (2021). Ранее Хиллиард выступал за испанскую "Басконию", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт" и "Сан-Антонио".

В прошедшем сезоне Хиллиард принял участие в 64 играх, в которых в среднем набирал 9,4 очка, делал 1,1 передачи и 2,1 подбора.

"Бавария" является действующим обладателем Кубка Германии. Германский клуб дошел до финала плей-офф чемпионата Германии, где уступил "Альбе" со счетом 1-3 в серии.