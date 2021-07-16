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Футбол в России

Голкипер "Уфы" Чернов перешел в датский футбольный клуб "Вайле"

Детали трансфера не уточняются

ТАСС, 16 июля. Российский голкипер Алексей Чернов перешел из "Уфы" в клуб чемпионата Дании по футболу "Вайле". Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

Детали трансфера не уточняются.

Чернову 23 года, он выступал за основную команду "Уфы" с 2020 года. В сезоне-2020/21 голкипер сыграл два матча, один из которых отстоял "на ноль".

"Вайле" выступает в высшем по силе дивизионе чемпионата Дании. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место. Клуб является пятикратным чемпионом Дании и шестикратным обладателем кубка страны.

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