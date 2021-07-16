Kyodo: атлет из Уганды до исчезновения в Японии выбыл из числа участников Олимпиады

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Спортсмен сборной Уганды, пропавший в пятницу в Японии, выбыл из числа участников предстоящих летних Олимпийских игр в Токио и должен был на следующей неделе вернуться на родину. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, 20-летний угандийский тяжелоатлет, уже находясь в Японии, пропустил квалификацию и выбыл из числа участников Олимпиады. 20 июля ему предстояло вернуться на родину.

Сборная Уганды была в предварительном порядке размещена в городе Идзумисана (префектура Осака). Власти и полиция этого города продолжают поиски пропавшего спортсмена.

Ранее у двух членов олимпийской сборной Уганды был выявлен коронавирус нового типа.