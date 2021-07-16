Около 2 тыс. тонн песка завезут для проведения чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 16 июля. Порядка двух тысяч тонн песка завезут на арену в "Лужниках" для проведения матчей чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора оргкомитета турнира Илья Володарский, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба чемпионата мира.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей, на которой состоятся матчи, началось 5 июля.

"Завести песок планируется после 20 июля, всего сюда будет доставлено порядка двух тысяч тонн, - сказал Володарский. - Помимо основного поля также будет засыпано и разминочное. Песок привозится специальный, кварцевый, утвержденный международной лабораторией, которая акцептирует пески для пляжных видов спорта. В России давно был выведен универсальный рецепт покрытия, на котором проводится большинство соревнований".

Сборная России на групповом этапе домашнего чемпионата мира сыграет с командами США, Парагвая и Японии.