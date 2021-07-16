Футболист Влашич прибыл в расположение ЦСКА после чемпионата Европы

ТАСС, 16 июля. Хорватский футболист московского ЦСКА Никола Влашич прибыл в расположение команды после завершения чемпионата Европы и провел первую тренировку с армейцами. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами

Ранее итальянский портал Calcio Style сообщал, что ЦСКА намерен продать Влашича в итальянский "Милан". 14 июля журналист телеканала Sport Italia Руди Галетти написал в своем Twitter, что переговоры зашли в тупик.

На прошедшем чемпионате Европы хорват принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол. Хорваты дошли до 1/8 финала, где уступили команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон".