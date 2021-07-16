Пропавший в Японии атлет из Уганды оставил записку и уехал в другой город на поезде

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Спортсмен сборной Уганды, пропавший в пятницу в Японии, перед исчезновением оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину, а хочет работать в Японии. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo .

"Я не вернусь в страну, где такая трудная жизнь. Я хочу работать в Японии", - приводит агентство текст записки, найденной в его номере. Также сообщается, что 20-летний штангист Джулиус Секитолеко, судя по всему, купил билет на скоростной поезд "синкансэн" и уехал в сторону Нагои.

Сборная Уганды была в предварительном порядке размещена в городе Идзумисана (префектура Осака). Уже находясь в Японии, Секитолеко пропустил квалификацию и выбыл из числа участников Олимпиады. 20 июля ему предстояло вернуться на родину, однако в пятницу он исчез из отеля, где была размещена сборная. Местные власти продолжают поиск спортсмена.

Ранее у двух членов олимпийской сборной Уганды был выявлен коронавирус нового типа.