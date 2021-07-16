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ММА

Федор Емельяненко прокомментировал возможность возвращения в спорт Хабиба Нурмагомедова

По мнению бойца, вопросы к Нурмагомедову о возобновлении карьеры не прекратятся до тех пор, пока бывший чемпион UFC находится в подходящей для выступлений форме
Федор Емельяненко ТАСС
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Федор Емельяненко
© ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Журналисты и фанаты продолжат задавать вопросы о возвращении в спорт Хабибу Нурмагомедову до его пятидесятилетия. Такое мнение в интервью ТАСС высказал боец Федор Емельяненко.

"Пока Хабиб в расцвете сил, ему будут задавать эти вопросы. Перестанут ли задавать в 50 лет? Наверное, да. Но будут приставать с показательными и выставочными поединками", - сказал Емельяненко.

Нурмагомедову 32 года, он является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В его активе 29 побед и ни одного поражения. Россиянин завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи. После этого президент UFC Дэйна Уайт неоднократно предлагал ему вернуться.

Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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