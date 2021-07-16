{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

"Крылья Советов" проиграли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Матч против испанского "Сан-Франциско" завершился со счетом 4:5

ТАСС, 16 июля. Самарские "Крылья Советов" проиграли испанскому клубу "Сан-Франциско" в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Турнир проходит в португальском Назаре.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу испанской команды. В составе российской команды отличились Герлан да Силва Оливейра (5-я минута), Андрей Котенев (11), Остап Федоров (19) и Илья Савич (31). У "Сан-Франциско" голы забили Пабло Гонсалес (4), Кристиан Медина (6), Льоренц Гомес (6, 32) и Элиотт Монод (34).

В другом четвертьфинальном матче встречаются две российские команды - санкт-петербургский "Кристалл" и московский "Локомотив".

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Российские гандболистки вышли в финал молодежного чемпионата Европы
В решающем матче отечественная команда встретится с победителем полуфинального матча между сборными Венгрии и Швеции
Читать полностью