"Крылья Советов" проиграли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 16 июля. Самарские "Крылья Советов" проиграли испанскому клубу "Сан-Франциско" в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Турнир проходит в португальском Назаре.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу испанской команды. В составе российской команды отличились Герлан да Силва Оливейра (5-я минута), Андрей Котенев (11), Остап Федоров (19) и Илья Савич (31). У "Сан-Франциско" голы забили Пабло Гонсалес (4), Кристиан Медина (6), Льоренц Гомес (6, 32) и Элиотт Монод (34).

В другом четвертьфинальном матче встречаются две российские команды - санкт-петербургский "Кристалл" и московский "Локомотив".