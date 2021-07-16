"Кристалл" вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чемпион России по пляжному футболу санкт-петербургский "Кристалл" обыграл московский "Локомотив" со счетом 5:1 в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов. Турнир проходит в португальском Назаре.

В составе санкт-петербургской команды отличились Родриго Суарес да Коста (1-я минута), Егор Ремизов (22, 28, 36) и Дмитрий Шишин (36). У "Локомотива" гол забил Станислав Кошарный (8).

В полуфинале "Кристалл" встретится с победителем матча между немецким "Реалом Мюнстер" и португальским "Сотау".

В другом четвертьфинальном матче самарские "Крылья Советов" уступили испанскому клубу "Сан-Франциско" (4:5). В полуфинале "Сан-Франциско" сыграет с победителем матча между португальской "Брагой" и болгарским "Спартаком".

В 2020 году "Кристалл" в третий раз выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую "Брагу" (3:3, 1:0 по пенальти). Ранее петербургский клуб побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах.