Российские гандболистки вышли в финал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 16 июля. Женская сборная России по гандболу со счетом 25:24 обыграла команду Франции в полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы. Турнир проходит в Словении.

Соперник россиянок по решающему матчу определится во втором полуфинальном матче между сборными Венгрии и Швеции, который пройдет позднее в пятницу.

На групповом этапе российские спортсменки обыграли датчанок (27:24), проиграли представительницам Швеции (28:30) и победили немок (28:25). Финал турнира состоится 18 июля.

Женская сборная России по гандболу среди игроков до 19 лет является трехкратным чемпионом Европы (2002, 2004, 2013).