Бывший футболист "Зенита" Жулиано перешел в "Коринтианс"

ТАСС, 16 июля. Полузащитник Жулиано подписал контракт с бразильским футбольным клубом "Коринтианс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца 2023 года.

Жулиано 31 год, в сезоне-2020/21 бразилец выступал за турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". В составе команды он провел 32 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.

В составе санкт-петербургского "Зенита" Жулиано выступал в сезоне-2016/17 и стал чемпионом России. Также полузащитник играл за бразильские клубы "Интернасьонал" и "Гремио", украинский "Днепр", турецкий "Фенербахче" и "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.