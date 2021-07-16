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Лига чемпионов

Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года вместо Мюнхена

Ранее турецкий город получал право на проведение финальной встречи в 2020 и 2021 годах, но в обоих случаях матчи переносились по причине сложной эпидемиологической ситуации
Олимпийский стадион (Стамбул) EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Олимпийский стадион (Стамбул)
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 16 июля. Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле вместо мюнхенской "Альянц-Арены". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2022 и 2024 годах не изменились, ими остались "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и стадион "Уэмбли" в Лондоне соответственно. Мюнхен примет финал турнира в 2025 году.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. В матче между "Челси" и "Манчестер Сити" победу со счетом 1:0 одержал лондонский клуб.

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