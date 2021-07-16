Хэмилтон выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Великобритании "Формулы-1"

ТАСС, 16 июля. Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Сильверстоун".

Вторым в квалификации стал лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", стартует в спринтерской гонке с последнего, 20-го места, его партнер по команде немец Мик Шумахер начнет гонку 19-м.

Формат спринтерской квалификации к гонке впервые проходит в "Формуле-1". Всего планируется проведение трех спринтов в течение сезона, один из которых должен пройти в Италии на автодроме "Монца", а другой - на одном из этапов, который состоится за пределами Европы. Данное решение должно быть утверждено руководством чемпионата.

Спринт на Гран-при Великобритании состоится в субботу (начало - 18:00 мск) после второй сессии свободных заездов и будет представлять из себя гонку на 100 км. По итогам спринта будет определена стартовая решетка главной гонки этапа, которая пройдет в воскресенье (17:00 мск).